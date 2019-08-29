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80 yaşındakı annesının gözlerını açtı

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
80 yaşındakı annesının gözlerını açtı
ÖZEL Can Hastanesi'nde Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Niyazi Bülbül, 80 yaşındaki annesi Mavuş Bülbül'ü katarakt operasyonu yaparak yeniden görmesini sağladı. Büyüttüğü oğluna gözlerini emanet eden Mavuş Bülbül, güzel geçen operasyon sonrası Fako cerrahisi ile akıllı mercek kullanılarak, hem astigmat, hem miyop, hem de hipermetrop numaralarından da kurtuldu. Op. Dr. Bülbül, "Hayatımın en zor operasyonlarından biriydi. Annemin iki gözünde de ileri derece katarakt vardı. Ama operasyon karşında annen olunca o kadar kolay olmuyor. Heyecanlandım ama annem göz sağlığına kavuştuğu için mutluyum" dedi. Anne Bülbül ibe, "Oğlum hem çok iyi bir doktor, hem de çok iyi bir evlat. Genelde doktorlar kendi ailelerini ameliyat etmek istemezler. Ama oğlum sağ olsun çok profesyonel bir şeklide opresyonumu yaptı ve kataraktlarımdan kurtuldum" diye konuştu.
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80 yaşındakı annesının gözlerını açtı
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