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’ın kappel’i var

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Altay’ın kappel’i var
TFF 1. Lig'in iddialı kadrolarından birine sahip olan Altay'da ilk 2 haftada 2 gol atan Leandro Kappel, yeni sezona başarılı bir başlangıç yaptı. Siyahbeyazlı formayla ikinci sezonunu geçiren Hollandalı futbolcu, ilk haftada Ümraniyespor filelerine frikikten müthiş bir gol bırakırken, son olarak İstanbulspor deplasmanında takımı gol yedikten 1 dakika sonra skora denge getirerek İzmir ekibini ayakta tuttu. Altay'a geçen sezon Denizlispor'dan gelen Kappel, ilk yılında 9 gol atmıştı. 29 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun bu sezona iyi bir giriş yapması teknik ekibin de yüzünü güldürdü.
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Altay’ın kappel’i var
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