‘Avukat ordusuyla gideceğim’

BUGÜN NELER OLDU

İzmir İl Örgütü'nde eski İl Başkanı Kemal Karataş için başlayan disiplin sürecinde flaş bir gelişme yaşandı. Karataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'i Varyant'taki başkanlık konutu üzerinden sosyal medyada eleştirmiş ve hakkında kesin ihraç talebiyle disiplin süreci başlatılmıştı. Karataş'ın 6 Eylül tarihinde il başkanlığına gelerek savunma yapacağı netleşti. Karataş, "Dosyayı bana ilettiler. İçi boş. 6 Eylül tarihinde gidip savunmamı yapacağım. CHP tarihinde bir ilk olacak. Onlarca avukatla beraber gidip savunma yapacağım. Avukat ordusuyla birlikte gideceğim" dedi.