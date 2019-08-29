Bergama’ya müjde

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ankara ziyaretleri sonrası Bergama için hazırladığı birçok projeyi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sundu. Bakan Kasapoğlu ziyaretinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ eşlik ederken Başkan Koştu Bergama'ya millet bahçesi yapılacağını duyurdu. Bergama 'da kent merkezinde bulunan stadyumun eskidiğini ve stadyumun kent merkezinden kaldırılacağını ifade eden Başkan Koştu, "Bergama'ya yapılacak bazı spor tesisleriyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştük. Şehir merkezinde bulunan oldukça eski yıpranmış kötü bir stat var. Bu stat üzerinde de bazı projelerimiz var. Bu alanın bir kent meydanı altında otoparka sahip, yeşil alana dönüştürebileceğimiz bir millet bahçesi haline getirmek istiyoruz. Bölgenin mülkiyeti bakanlığa ait bize müsaade vermesi gerekiyor bununla ilgili bakanımızla görüştük. Stadyumu kaldırmak o alanı değerlendirmek her belediye başkanın hayalidir ancak yapamadılar, inşallah biz yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum da destek olacağını açıkladı" diye konuştu.

BAKAN'DAN SÖZ ALDI

Başkan Koştu, kent merkezindeki stadyumun kaldırılması ve farklı bir bölgeye yeni bir stat yapılması için projelerini Bakan Kasapoğlu'na sunduğunu belirtirken, "Alternatif stadyum yeri için projelerimizi sunduk. Ortalama 10-15 bin kişilik bir stat projemiz var. Bergama oldukça büyük bir ilçe gençlik merkezimiz yok. Gençlik merkezimizin yapılması için de ricada bulunduk. Bergama eski adıyla köy yeni adıyla çok mahalleye sahip ve çok dağınık bir bölge. Biz bu bölgelerdeki gençler için halı sahaların ve spor tesislerinin yapılması istedik. Bakanımızdan birçok proje için destek sözü aldık" dedi.