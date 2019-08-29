Çınardibi’ne eğitim ve sağlık taraması

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Üniversitesi, Bayındır Çınardibi Mahallesinde "Ege Üniversitesi Köyümüzde" projesi kapsamında eğitim ve sağlık taraması gerçekleştirdi. Bayındır Belediyesi'nin de desteklediği proje için akademisyenlerden oluşan ekiple mahalle halkına bilgilendirme amaçlı kurulan stantlarda gıdaların evde muhafazası, astronomi ve uzay bilimleri incelemesi, geleneksel tahta baskı etkinliği ve zirai konularda uygulamalı bilgi verildi. Mahalle sağlık ocağında halka ücretsiz genel sağlık taraması, ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı. Proje tanıtım töreninde konuşma yapan Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Bayındır coğrafi yapısı, iklimi, toprakları, hayvancılığıyla önemli bir ilçe konumundadır. Bizler kalkınma ve refah seviyesinin artırılması için projeler hazırlamaktayız. Bu konuda üniversite belediye işbirliğine önem vermekteyiz. Bayındır için Ege Üniversitemizle birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Ege Üniversitesi rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'a verdiği desteklerden dolayı hemşehrilerim adına teşekkür ederim" dedi. Ege Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Necdet Budak, "Ege Üniversitesi olarak bilgi birikimimizi halkımızla paylaşmak için bu projeyi uyguluyoruz. Bayındır halkının ve ülkemizin her zaman yanındayız" diye konuştu.