Hayırseverden cihaz bağışı

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vefatının ardından kendisini hayır işlerine adayan 78 yaşındaki Mustafa Çamlı, daha önce de destek verdiği Demirci Devlet Hastanesine 80 bin lira değerinde elektromiyografi cihazı (EMG) bağışladı. Eşini 5 yıl önce kalp rahatsızlığı nedeniyle kaybettiğini belirten Çamlı, "Hastanemizle uzun zamandır görüşüyordum. Eksikleri noktasında yardımcı olmak istedim. Bu kez de hastanemize yeni açılan nöroloji polikliniğine bir tıbbi cihaz alarak bağışladım. Hastalarımız inşallah şifa bulur. Bundan sonra da hastanemize hayır yapmaya devam edeceğim" dedi. Demirci Devlet Hastanesi Başhekimi Hayrettin Karakuş, Mustafa Çamlı'ya teşekkür etti.