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Hükümlüler okulları eğitime hazırlıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Hükümlüler okulları eğitime hazırlıyor
İZMİR'DE, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler, aldıkları eğitimlerin ardından yaz tatilinde kentteki okulların boya, tadilat ve temizlik işlerini gerçekleştiriyor. Derslik başına düşen öğrenci ile öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, okullaşma oranı, teknik donanım gibi birçok alanda ülke ortalamasının üzerinde değerlere ulaşan İzmir'de, yeni eğitim öğretim sezonu öncesi hummalı çalışma yürütülüyor. Yükümlüler, eğitim ve öğretim sezonunun başlamasına kısa bir süre kala kentteki 30 okulda boya ve tadilat çalışması gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik İzmir İl Müdürü Murat Kalkan, İzmir'de 30 bin hükümlünün denetim ve takibini yaptıklarını belirtti. Kalkan, "Yaz tatili boyunca 30 okulumuzu boyadık. Yine yaz tatilinde temizlik çalışmalarımız devam ediyor. Tamamen öğrencilerimizin temiz bir şekilde okullara başlamasını sağlayacağız" dedi.
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Hükümlüler okulları eğitime hazırlıyor
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