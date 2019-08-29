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İzmir’in lezzetleri buluşuyor Türk ve Japon öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki

Türk ve Japon öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki çalıştayda İzmir’e özgü lezzetler üzerinde araştırma yapıyor

Giriş Tarihi: 29.8.2019
İzmir’in lezzetleri buluşuyor Türk ve Japon öğrenciler, İzmir Ekonomi Üniversitesi’ndeki
TÜRK ve Japon endüstriyel tasarım öğrencileri, İzmir'e özgü boyoz, kumru, gevrek, şambali tatlısı ve midye dolma gibi ayaküstü yenen sokak lezzetleri üzerine çalışmalar yapmak amacıyla İzmir Ekonomi Üniversitesi'ndeki (İEÜ) uluslararası çalıştayda bir araya geldi. İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Japonya'daki Shizuoka Kültür ve Sanat Üniversitesi'nin iş birliğiyle düzenlenen "Alberaber Uluslararası Tasarım Çalıştayı"nda toplam 24 öğrenci, sokak lezzetlerinin hazırlanmasını ve servis edilmesini daha cazip hale getirecek özel tasarımlar için çalışmalara başladı. 3 Eylül'e kadar devam edecek çalıştayda, 4'er öğrenciden oluşan 6 grup, bir yandan eşine rastlanmayan ürün, hizmet ve sistem tasarımlarını hayata geçirecek, bir yandan da üretim, tüketim, atık konularına ilişkin yeni çözümler geliştirecek. Kampüsİzmir'de gerçekleşen çalıştayla, İzmir'in lezzetlerine ilişkin hangi tasarımların yapılabileceği, akademik anlamda ilk kez detaylı olarak incelenecek.
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