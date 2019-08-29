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FK’dan gövde gösterisi

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Manisa FK’dan gövde gösterisi
SEZON öncesi şirketleşip isim değişikliğine giderek şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni yüzünü görkemli bir törenle tanıttı. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını başkan Mevlüt Aktan yaptı. Şirket olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıkıp logosunu ve renklerini değiştiren siyah-beyazlılarda başkan Aktan, "Bugün Manisa için tarihi bir gün. Ekip arkadaşlarımız ile hayalini kurduğumuz spor kulübünü sizlere tanıtmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi. Konuşmalar sonrası başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular sahneye davet edilirken 'Biz Manisayız' klibi yayınlandı.
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Manisa FK’dan gövde gösterisi
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