Manisa FK’dan gövde gösterisi

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SEZON öncesi şirketleşip isim değişikliğine giderek şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro kuran TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki Manisa temsilcisi Manisa Futbol Kulübü, yeni yüzünü görkemli bir törenle tanıttı. Atatürk Kent Parkı'nda düzenlenen organizasyonun açılış konuşmasını başkan Mevlüt Aktan yaptı. Şirket olarak Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesinden çıkıp logosunu ve renklerini değiştiren siyah-beyazlılarda başkan Aktan,dedi. Konuşmalar sonrası başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular sahneye davet edilirkenklibi yayınlandı.