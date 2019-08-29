Menemenspor’a ekol göz desteği

BUGÜN NELER OLDU

EKOL Göz Hastanesi, TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'un isim sponsoru oldu. Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz ve eşi Figen Baz, Ekol Göz Menemenspor'u ziyaret ederek yeni sezonda başarılar diledi. Baz ailesini, Kulüp Başkanı Kazım Hürol Taklak ile Onursal Başkanı Tahir Şahin ve futbolcular karşıladı. Yeni sezonda tüm takıma başarılar dileyen Ekol Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Mehmet Baz, "Menemenspor kulübü, İzmir'in bir yıldızı. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha başarılı olur. Menemenspor'u Süper Lig'de görmek istiyoruz ve kendilerine başarılar diliyoruz" dedi. Öte yandan sarı-lacivertli ekipte 2. Lig'de yaşanan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan orta saha oyuncusu Umut Pusat takımdan ayrıldı. İlk iki hafta kadroda yer bulamayan tecrübeli futbolcu, 2. Lig'in yeni ekibi Kırklarelispor ile anlaşma sağladı.