Üniteks’ten ‘eylem’ açıklaması

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Tekstil Gıda Ticaret Anonim Şirketi, çalışanlarına ücretlerini ödemediği yönünde çıkan iddiaların gerçekle ilgisinin bulunmadığını bildirdi. Üniteks Tekstil Gıda A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada, ücretini alamayan işçilerin, Üniteks firması çalışanı değil, Üniteks ile fason ilişkisi olan başka bir firmanın işçileri olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Üniteks, bu firmanın tüm faturalarının karşılığını zamanında ve tam olarak ödemiş, hatta yüklü miktarda avans ödeyerek işçi maaşlarının ödenmesini sağlamaya çalışmıştır. Gerçek bu iken mevcut sorunun muhatabının şirketimizmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.