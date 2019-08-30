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Altınordu Ufuk’u kadrosuna kattı

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Altınordu Ufuk’u kadrosuna kattı
ALTINORDU, dış transferde dördüncü imzayı Ufuk Budak'a attırdı. Daha önce Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan'la anlaşan kırmızı-lacivertliler, son olarak Boluspor forması giyen 29 yaşındaki sol bek ile bir yıllık sözleşme imzaladı. Almanya doğumlu tecrübeli futbolcu ülkemizde daha önce Eskişehirspor, Gazişehir Gaziantep FK, Kayserispor, Manisaspor ve Samsunspor takımlarında görev yapmıştı.

MUSA CANER TRABZONSPOR'A
Bu arada geçen sezon kiralık gittiği Niğde Anadolu FK'dan Altınordu'ya dönen Musa Caner Aktaş ise 2. Lig kulüplerinden Hekimoğlu Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte verildi.
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Altınordu Ufuk’u kadrosuna kattı
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