Altınordu Ufuk’u kadrosuna kattı

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ALTINORDU, dış transferde dördüncü imzayı Ufuk Budak'a attırdı. Daha önce Engin Bekdemir, Ersel Aslıyüksek ve Yasin Ozan'la anlaşan kırmızı-lacivertliler, son olarak Boluspor forması giyen 29 yaşındaki sol bek ile bir yıllık sözleşme imzaladı.Bu arada geçen sezon kiralık gittiği Niğde Anadolu FK'dan Altınordu'ya dönen Musa Caner Aktaş ise 2. Lig kulüplerinden Hekimoğlu Trabzonspor'a bonservisiyle birlikte verildi.