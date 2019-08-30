Ana-oğulun çığlığını hayırseverler duydu

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Karabağlar'da ilçesinde yaşayan Ayşe Kurt'un sağlıklı olarak dünyaya gelen 22 yaşındaki oğlu Yusuf Kurt, henüz 7 aylık iken beynin su toplaması nedeniyle yüzde 91 engelli hale geldi. Bu süreçte eşinden de ayrılan anne, oğlunun tüm bakımını tek başına üstlendi. Yürüyemeyen, konuşamayan, yemek yemekte zorlanan ve zaman zaman boğulma tehlikesi geçiren oğluna yaşamını adayan anne, çalışamadığı için maddi sıkıntı içine düştü. Ayda bin 300 lira evde bakım aylığı ile hem kirasını ödeyen hem de kendisiyle oğlunun geçimini sağlamaya çalışan Ayşe Kurt, bozulan buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinin yenisini alamadı. Oğlu için doktorların önerdiği kan şurubu, keçi sütü gibi takviye gıdaları da alamayan anne, hayırseverlere seslenerek, yardım istedi. Annenin sesine kulak veren hayırseverler de hemen harekete geçip, anne ve oğlunun yardımına koştu.Ayşe Kurt, "Evimize buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe gibi yepyeni birçok eşya geldi. Devletimizin bütün kurumlarından görevliler bizi ziyaret etti. Kaymakamlık, belediye, sosyal hizmetlerden görevliler gelip, Yusuf'u gördü, eksiklikleri tespit etti. Halen çalışmaları devam ediyor. Yusuf'un mama ve bez raporlarını yenilediler. Allah hepsinden razı olsun, iki gün boyunca ağladım. 'İyi insanlar varmış, yalnız değilmişim' dedim. Bütün hayırseverlere seslerimizi duydukları için teşekkür ediyoruz" dedi. Devlet kurumlarından görevlilerin geldiğini belirten anne Kurt, "Hepsi tespit çalışmaları yaptı, ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten çok mutlu olduk. Yusuf da çok mutlu oldu. Birçok hayırsever destek oldu. Arayanlar oldu, manevi destekler de bizim için çok önemliydi. Gıda yardımı yapanlar oldu, marketten bizim için alışveriş yapanlar oldu" diye konuştu.