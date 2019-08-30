Denizlispor seri peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor'u 2-0 yenerek 9 yıl sonra döndüğü devler arenasına müthiş bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Oğuz, oynadıkları iki karşılaşmayı gol yemeden kazanmalarının sevindirici olduğunu söyledi.Savunmadaki partneri Sapunaru ile iyi bir uyum yakaladıklarını kaydeden deneyimli futbolcu,dedi. Yeşil- siyahlı ekibin Akhisarspor'dan transfer ettiği Zeki Yavru ise, 2 haftada 6 puan toplamanın önemine dikkat çekti.Yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi işlere imza attıklarını anlatan Zeki, "Uyum aşamasını en hızlı şekilde atlattığımızı düşünüyorum. İlk hafta Galatasaray'ın karşısına çıktığımızda derli toplu oynayan bir takım görüntüsü verdik. Ancak Antalya'da istediğimiz oyunu sahaya yansıttığımızı söyleyemem. Galibiyetler gelince her şey güzel. Kötü günlerde de galip gelmek çok önemli. O gün belki hayatımızda oynadığımız en yorucu maçlardan birini gerçekleştirdik. 2 haftada 2 galibiyet almak çok önemliydi. Önümüzde zorlu bir Göztepe deplasman var. Hocamızın bize Göztepe maçıyla ilgili anlattıklarını en iyi şekilde yerine getireceğiz, maça en iyi şekilde hazırlanacağız" diye konuştu. Denizlispor'da orta saha Mbamba dışında eksik bulunmuyor.