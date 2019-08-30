EMODER Antalya’ya çıkarma yapacak

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Mobilya Sanayici ve İş Adamları Derneği (EMODER) üyeleri Antalya Expo Center'de düzenlenecek FurniTRend Akdeniz Mobilya Dekorasyon Fuarı kapsamında kahvaltıda buluştu. Organizatörlüğünü Elit Fuarcılık'ın yaptığı toplantı DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Airport'ta gerçekleştirildi. Toplantıya başta EMODER Yönetim Kurulu Başkanı İmran Yük, Elit Fuarcılık Genel Müdürü Alper Çiçekçi ve Tema Fuarcılık Genel Müdürü Aykut Karslı olmak üzere çok sayıda mobilya üreticisi katıldı. Alper Çiçekçi, 12-16 Şubat 2020 tarihindeki fuarın, tüm mobilya fuarlarından çok daha kapsamlı bir fuar olacağının altını çizdi.