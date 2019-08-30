Göztepe, bir ismi daha Başakşehir’e kaptırdı

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, transferde istediği ivmeyi yakalayamadı. Daha önce F.Bahçe'den ayrılan Mehmet Topal'la görüşen ancak oyuncuyu İzmir'e getirmek üzereyken İstanbul kulübü Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılara Aleksic'ten de kötü haber geldi.Sarı-kırmızılı takımın el sıkıştığı tecrübeli futbolcunun, Avrupa kupalarında mücadele ettiği için tercihini Başakşehir'den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle yöneticilerin listesinde bulunan diğer isimlere yöneleceği bildirildi. Fransa Lig 1 ekibi Amiens'ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza için girişimlere başladığı öğrenildi. Forvette ve kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncunun İzmir'e davet edildiği belirtildi. Geçen sezon Fransa'da 28 maçta görev yapan Mendoza, rakip filelere 2 gol bırakma başarısı gösterdi.