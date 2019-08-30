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, bir ismi daha ’e kaptırdı

’nin peşinde olduğu Mehmet Topal’ın İstanbul ekibine imza atması sonrası Aleksic de Avrupa kupaları için tercihini ’den yana kullandı

Giriş Tarihi: 30.8.2019
Göztepe, bir ismi daha Başakşehir’e kaptırdı
SÜPER Lig'de yarın Yukatel Denizlispor'u yenerek kötü gidişata son vermek isteyen Göztepe, transferde istediği ivmeyi yakalayamadı. Daha önce F.Bahçe'den ayrılan Mehmet Topal'la görüşen ancak oyuncuyu İzmir'e getirmek üzereyken İstanbul kulübü Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılılara Aleksic'ten de kötü haber geldi. Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı Sırp on numaranın, Başakşehir'e gideceği öğrenildi.

MENDOZA İZMIR'E DAVET EDILDI
Sarı-kırmızılı takımın el sıkıştığı tecrübeli futbolcunun, Avrupa kupalarında mücadele ettiği için tercihini Başakşehir'den yana kullandığı belirtildi. Aleksic transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle yöneticilerin listesinde bulunan diğer isimlere yöneleceği bildirildi. Fransa Lig 1 ekibi Amiens'ten Kolombiyalı golcü Stiven Mendoza için girişimlere başladığı öğrenildi. Forvette ve kanatlarda görev yapan 27 yaşındaki oyuncunun İzmir'e davet edildiği belirtildi. Geçen sezon Fransa'da 28 maçta görev yapan Mendoza, rakip filelere 2 gol bırakma başarısı gösterdi.
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Göztepe, bir ismi daha Başakşehir’e kaptırdı
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