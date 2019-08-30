İzmır’de 80 hükümlü parkları temizledi

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İZMIR Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından kamu yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulanan 80 hükümlü Bornova'daki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nın temizliğini yaptı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından başlatılan "Temiz Çevre Projesi" kapsamında düzenlenen etkinliğe İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İzmir Cumhuriyet Başsavcı vekili Mustafa Gümüş, İzmir Cumhuriyet Savcısı Engin Nalbant İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan, , İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak katıldı. İzmir Denetimli Serbestlik Müdürü Murat Kalkan, "İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü olarak 30 bin hükümlünün denetim ve takibini yapıyoruz. Bunlardan 950 tanesi ise kamuya yararına ücretsiz çalışma tedbiri uygulamaktayız. Adalet Bakanlığı'nın 'Temiz Çevre Projesi' kapsamında da 26-29 Ağustos tarihlerinde yeşil alanların temizliğini yapıyoruz. 300'ün üzerinde park, bahçe ve yeşil alanının temizliğini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca okul temizliği bakımı, mesleki kurslarımız şu anda devam ediyoruz" diye konuştu. İZMİR