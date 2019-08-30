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İzmir’de ’yi ziyaret etti

AK Partili , kendisine konuk olan ’li Deniz Yücel’i makamında ziyaret etti

Giriş Tarihi: 30.8.2019
İzmir’de AK Parti CHP’yi ziyaret etti
AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'i ziyaret etti. AK Parti İzmir İl Başkanlığına atanmasının ardından kendisini ziyarette bulunan Deniz Yücel'e iade ziyaretine giden Sürekli'ye il başkan yardımcıları eşlik etti. Kerem Ali Sürekli, İzmir için önemli konularda CHP ile irtibatta olduklarını belirterek, "Aramızdaki kırmızı hat açık. Ziyaretimizde İzmir gündemini de değerlendiriyoruz. Bu görüşmelerimiz devam edecek. Önceliğimiz İzmir" dedi. Kenti ilgilendiren konularda ortak çalışacaklarını aktaran Sürekli, "Hükümetimizin İzmir'deki projelerine CHP'nin bakışını da takip edeceğiz. Gündemde şehir hastaneleri konusu var. Vatandaşlara da sivil toplum kuruluşlarına da CHP'ye de çalışmalarımızı anlatacağız. Onların da talepleri olabilir, taleplerini Ankara'da bakanlıklara götürürüz. Bu seçimsiz bir dönem, fazla politika yapıp ortamı gererek siyaset yapmanın anlamı yok. İcraat yapalım" dedi. Yücel ise, "İzmir'e borcumuz var. İzmir'i ilgilendiren her konuda uyumlu çalışmamız gerekiyor" dedi.
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İzmir’de AK Parti CHP’yi ziyaret etti
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