Kaf Kaf destek bekliyor

KARŞIYAKA'NIN futbolda satışa çıkardığı kombinelere camia ve taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte geçmiş yıllarda yöneticilik yapan iş insanı Ayhan Gültekin 25 bin TL'lik kombine bilet aldı. Kurmaylar, Gültekin gibi camiada duyarlı kişilerin çıkıp kombine alıp kulübe desteğin artmasını bekliyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, "Bu desteklerin artmasını bekliyoruz. Bu tip destekler olmazsa bizim de yönetim olarak yaptıklarımızın bir anlamı olmaz. Birlik ve beraberlikle bu kulübü ileriye taşımalıyız"
dedi.