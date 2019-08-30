Kaf Kaf destek bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'NIN futbolda satışa çıkardığı kombinelere camia ve taraftarın ilgi göstermesi bekleniyor. Yeşil-kırmızılı kulüpte geçmiş yıllarda yöneticilik yapan iş insanı Ayhan Gültekin 25 bin TL'lik kombine bilet aldı. Kurmaylar, Gültekin gibi camiada duyarlı kişilerin çıkıp kombine alıp kulübe desteğin artmasını bekliyor. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı,dedi.