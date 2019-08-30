Maganda kurşunu için 4 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Buca ilçesinde geçtiğimiz gün saat 01.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 220/13 Sokak'ta meydana gelen olayda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.Ç. belinden çıkardığı tabancayı rastgele ateşledi. Tabancadan çıkan mermilerden biri, evinin balkonunda uyuyan 23 yaşındaki Meryem Uğurlu'nun çenesinden girip, kulağının arkasından çıktı. Ağır yaralanan Uğurlu, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'nde ameliyat edildi. Yoğun bakımda tutulan ve bilincinin yerinde olduğu öğrenilen Uğurlu'nun sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Polis, silahı ateşlediği belirtilen H.Ç. (21) ile C.Ö. (19) ve yaşları 18'den küçük olan C.T. ile A.C.A.'yı, yakaladı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç., C.Ö. ve A.C.A. tutuklandı.