Öğrenci kartları için vize dönemi başladı

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DENIZLI Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartları'nda vize dönemi başladı. 2019-2020 eğitimöğretim yılının başlaması dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu kapsamda vize süreci başlayan Denizli Öğrenci Kartlarının son vize tarihinin ise 30 Eylül 2019'a kadar olduğu ifade edildi. Vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartları'nın 02 Ekim 2019 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağına dikkat çekildi.Vize işlemleri için, 2019- 2020 eğitim öğretim yılına ait öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı gerekiyor. Yeni Denizli Öğrenci Kartı çıkartmak için gerekli evraklar ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılına ait öğrenci belgesi ve son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf ve nüfus cüzdanı. Denizli Öğrenci Kartı'ndan, resmi ve özel örgün eğitim kurumlarında kayıtlı olup eğitim alan öğrenciler, üniversite öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri,lisans üstü ve doktora öğrencileri, mesleki eğitim müdürlükleri (çıraklık eğitim), açık öğretim fakültesi öğrencileri (2 yıllıklar 4 yıl, 4 yıllıklar 7 yıl öğrenci haklarından faydalanır), mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri, askeri lise öğrencileri ve polis meslek yüksek okulu öğrencilerinin yararlanabileceği belirtildi.