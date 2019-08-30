Pınar Karşıyaka Gençoğlu’na emanet

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezon öncesi kadrosunu tepeden tırnağa yenileyen Pınar Karşıyaka, bugün Sırbistan'da ilk hazırlık sınavına çıkacak.Kaf-Kaf, Sırbistan seferinde 1 Eylül'de ise Megaleks'le oynayacak. A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca ve ay-yıldızlı kadrodaki yeni transferler Semih Erden ile Metecan Birsen'in Çin'de FIBA Dünya Şampiyonası'na hazırlandığı Karşıyaka'yı özel maçlara Antrenör Engin Gençoğlu çıkaracak. Fransa Milli Takımı'yla Dünya Kupası'na katılacak yeni yabancılardan Amath M'Baye de özel maçlarda forma giyemeyecek.Karşıyaka, Sırbistan dönüşü Büyükçekmece ve G.Saray'la 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Göl Turnuvası'na katılacak. 10-14 Eylül'deki Ankara Turnuvası'nda Türk Telekom, Ormanspor ve Ukrayna ekibi Dnipro'yla rakip olacak İzmir ekibi, geleneksel Pınar Cup'ı ise 19-21 Eylül'de Igokea ve Büyükçekmece'nin katılımıyla düzenleyecek.