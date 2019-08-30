Reis Akhisarspor’da

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TFF 1. Lig'de Akhisarspor, Alanyasporlu ön libero Taha Yalçıner'den sonra Giresunspor'dan ayrılan golcü Muhammet Reis'le de sözleşme imzaladı.Geçen sezon Giresunspor'da 30 resmi maça çıkıp 5 gol atan Muhammet Reis, bu sene ise 2 mücadelede 1 gol attı. Muhammet Reis, kariyerinde Balıkesirspor, Osmanlıspor ve Karabükspor'la üst üste Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı.