Türkiye’nın ilk güreş evi sındırgı’da açıldı

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BALIKESIR'IN Sındırgı ilçesinde 1884'te inşa edilen tarihi savcılık binası restore edilerek "Güreş Müzesi" olarak hizmete açıldı. 20. Uluslararası Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Günleri kapsamında 2018 yılında Sındırgı Belediyesi tarafından kurulan Güreş Müzesi'nde, tarihi güreş malzemeleri, kispetler, gazete haberleri, geçmiş dönemdeki müsabakalara ait fotoğraflar yer alıyor. Şerif Pehlivan, Mehmet Ali Yağcı, Mehmet Gacaroğlu gibi Kırkpınar'da nam salmış pehlivanların yetiştiği ilçede kurulan müzede, güreşçilere ait kupa ve madalyalar, cazgır, güreş ağası, davul zurna ekibi figürleri, güreşlere ait fotoğraflar, hikayeler ile mini kispet atölyesi bulunuyor. Müzenin girişinde yer alan düğün güreşlerinin ödülü bir kese kağıdı leblebi ve 2 metrelik basma da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor. Hikayesi ise takdir topluyor. Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da güreşi yeni kuşaklara taşıma telaşındayız. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. 17 efsane pehlivanın hayatının yer aldığı Sındırgı Belediyesi Remzi Çakar Güreş Evi'ni oluşturduk" dedi.