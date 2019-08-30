Yaşar 8. okulunu Eskişehir’de açtı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'de gıda, tarım ve boya sektörünün öncüsü Yaşar Topluluğu'nun kurucusu Durmuş Yaşar'ın 1974'te kurduğu Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, eğitime katkı sağlamaya devam ediyor. Bugüne kadar milli eğitimin hizmetine sunduğu okullar ve 6 bin 500'e yakın öğrenciye sağladığı karşılıksız burs imkanı ile eğitimi destekleyen vakfın 8. okulu olan Eskişehir'in Tepebaşı ilçesindeki Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlandı. 5 milyon 500 bin lira bütçeyle 9 bin m2 arazi üzerinde yaklaşık 2 bin m2 taban alana sahip olan okulda 16 derslik, 5 laboratuvar, 1 süt atölyesi, 3 branş dersliği ve kütüphane yer alıyor. Gıda teknolojisi, süt teknolojisi, yiyecek ve içecek hizmetleri alanlarında eğitim verecek okul, 2019-2020 eğitim öğretim yılında 180 öğrencisiyle eğitime başlıyor. okulun açılışı için tören düzenlendi.Açılış törende konuşan Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, "Yaklaşık 21 ay önce temelini attığımız okulumuzu bugün açıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Beklenenden daha erken sürede tamamlanması bizi ayrıca mutlu etmiştir. Eskişehir'de son yıllarda Bakanlığımızın, özel sektörümüzün ve hayırseverlerin desteğiyle eğitim yatırımlarımız artıyor. Nitelikli insan gücünün karşılanması başarıda çok önemli. Ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimini sağlayabilmesi ve küresel rekabette yerini alabilmesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefine ulaşılması için mesleki ve teknik eğitime önem verilmesi gereklidir. Bu vesile ile mesleki ve teknik eğitim verecek bu değerli eğitim yatırımını şehrimize kazandıran Yaşar Ailesi'ne ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı'na teşekkür etmek isterim" dedi.Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı Feyhan Yaşar ise, "Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de Eskişehir'e kazandırdığımız eğitim yatırımımız oldu. Bulunduğumuz coğrafyalarda ekonomik gelişimi desteklemek, faaliyetlerimizin çevreye olan etkisini kontrol etmek ve toplumu ileriye taşıyacak yatırımlara imza atmaktan dolayı gururluyuz" dedi.