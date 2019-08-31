Alaçatı küllerinden doğacak

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Lig'de mücadele eden Alaçatıspor'da teknik direktör Malik Gençalp, yeni sezon hakkında iddialı açıklamalar yaptı. Gençalp, "Her zaman söylediğim gibi; Alaçatıspor ve Çeşme Belediyespor bu ligin lokomotif takımlarıdır.
Onların olduğu her ligde iddia vardır. En az diğer takımlar kadar biz de iddialıyız. Sezonu geç açmamız, kimseyi başka anlamda heyecanlandırmasın. Alaçatıspor, her zaman küllerinden doğan bir takım olur. Alaçatıspor her zaman şampiyonluğa oynar. Tecrübemizle, yöneticilerin ve futbolcuların öz verisiyle, hedefimize ulaşacağız"
diye konuştu.