ALTINORDU’NUN rakibi Akhisarspor

BUGÜN NELER OLDU

TFF1. Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Altınordu, Ege derbisinde bugün Akhisarspor deplasmanında ter dökecek.Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.Bu isimlerin yanında kadro dışı bırakılan Enes Kubat da Akhisar kafilesinde yer almayacak.