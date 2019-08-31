ALTINORDU’NUN rakibi Akhisarspor

TFF
1. Lig'in ilk iki haftasında puanla tanışamayan Altınordu, Ege derbisinde bugün Akhisarspor deplasmanında ter dökecek. Geride kalan 2 haftadan puan çıkarmayan Altınordu, 3. hafta karşılaşmasında ligin iddialı ekiplerinden Akhisarspor'a konuk olacak.
Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. İzmir temsilcisinde sakatlıkları devam eden Fatih, Okan, Ali Mert ve Enes bu müsabakada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanında kadro dışı bırakılan Enes Kubat da Akhisar kafilesinde yer almayacak. Ev sahibi ekipte ise sakatlığı bulunan Bjarnason'un durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.