Ege’de futbol ateşi

İlk iki haftada aldığı iki yenilgiyle hayal kırıklığı yaratan ve gol atamayan tek takım konumunda bulunan Göztepe, bugün yeni yükseldiği Süper Lig'e harika bir başlangıç yapan Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki takım da iddialı…
Sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılıp, kötü gidişine dur demeyi hedefliyor. Konuk ekip ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak amacında. İki takım daha önce Süper Lig'de 6 kez karşı karşıya geldi.
GÖZ-GÖZ'ÜN HOROZ'A KARŞI YÜZÜ GÜLMÜYOR
Göztepe, bu maçlarda rakibini yenmeyi başaramadı. Denizlispor 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, 2 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sarı-kırmızılı takım, 6 gol atarken yeşil- siyahlılar, rakibine 12 golle karşılık verdi. Süper Lig'e 7 yıl aranın ardından dönükten sonra ilk hafta Galatasaray'ı, geçen hafta da Antalyaspor'u aynı skorla 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor, ligde gol yemeyen tek takım unvanını elinde bulunduruyor.
TAMER TUNA'DAN DEĞIŞIKLIK
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor ile oynanacak maçta ilk 11'de değişikliğe gidecek. Savunmada aksayan Leo'nun yerine Berkan Emir'e şans vermeyi planlayan Tuna, Borges'in yerine Alparslan, Deniz'in yerine Castro, ileri uçta da Eren'in yerine Jerome'l
a oyuna başlamanın hesaplarını yapıyor.
DENİZLİ TARAFTARI, BİLETLERİ 3 DAKİKA İÇİNDE TÜKETTİ
Galatasaray
ve Antalyaspor'dan sonra Göztepe'yi de yenerek 3'te 3 yapmak isteyen Denizlispor'da taraftarlar kendilerine ayrılan 674 bileti 3 dakika içerisinde tüketti.
Teknik Direktör Yücel İldiz, "İzmir'de galibiyet için sahaya çıkacağız. Oyuncularıma güveniyorum. Hedefimiz ligi ilk 5 içerisinde bitirmek"
diye konuştu.