Ege’de futbol ateşi

BUGÜN NELER OLDU

İlk iki haftada aldığı iki yenilgiyle hayal kırıklığı yaratan ve gol atamayan tek takım konumunda bulunanSarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılıp, kötü gidişine dur demeyi hedefliyor. Konuk ekip ise galibiyet serisini 3 maça çıkarmak amacında.Göztepe, bu maçlarda rakibini yenmeyi başaramadı.Sarı-kırmızılı takım, 6 gol atarken yeşil- siyahlılar, rakibine 12 golle karşılık verdi. Süper Lig'e 7 yıl aranın ardından dönükten sonra ilk hafta Galatasaray'ı, geçen hafta da Antalyaspor'u aynı skorla 2-0 mağlup edenGöztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Denizlispor ile oynanacak maçta ilk 11'de değişikliğe gidecek. Savunmada aksayan Leo'nun yerine Berkan Emir'e şans vermeyi planlayan Tuna,a oyuna başlamanın hesaplarını yapıyor.ve Antalyaspor'dan sonra Göztepe'yi de yenerek 3'te 3 yapmak isteyen Denizlispor'da taraftarlarTeknik Direktör Yücel İldiz, "İzmir'de galibiyet için sahaya çıkacağız. Oyuncularıma güveniyorum.diye konuştu.