Evleri yanan aile sokakta kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmır'de Torbalı'nın kırsal İstiklal Mahallesi'nde 6 çocuklu Kandemir ailesinin yaşadığı tek katlı ev, geçen salı günü elektrik kontağından çıkan yangında büyük hasar gördü. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası iki oda ve bir salondan oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Ailenin evde bulunan 30 bin lira nakit parasının ve ziynet eşyalarının da yandığı öğrenildi. İnşaat işçisi 32 yaşındaki Faruk Kandemir ve ev kadını 30 yaşındaki Gönül Kandemir, 6 çocuğuyla komşularının yanına sığındı. Gönül Kandemir, "Yardıma ihtiyacımız var" dedi.