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Haber hattı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Haber hattı
ALAÇATI'YA KUŞ GÖZLEM PARKURU
Çeşme Belediyesi ve WWF-Türkiye işbirliğiyle, Alaçatı'da biyolojik çeşitlilik açısından büyük önem teşkil eden Alaçatı Azmağı artık doğa turizmiyle öne çıkacak. Flamingo, karabatak, kara leylek, kaşıkçı gibi türlerin ve üç balıkçıl türünün beslenme alanı, uzunbacak, akça cılıbıt, halkalı cılıbıt, angıt gibi türlerin üreme alanı olan, ötücü kuşların sulak alan bitkilerinin içine yuva yaptığı bölgede bir kuş gözlem parkuru kurulacak.

FESTİVALDE HALK MÜZİĞİ RÜZGARI
Balıkesır'ın Edremit ilçesi Altınkum Plajı'nda devam eden Zeytinli Rock Festivali'ne katılım yoğun şekilde devam ediyor. Festivalin 2. gününde, Teoman, Mabel Matiz, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Oceans Of Noise, Fuat ve Supernova'nın yanı sıra yerli yabancı çok sayıda grup sahne aldı. Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu ise Türk halk müziği yorumlarıyla, rock tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı.
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