Haber hattı

KYZİKOS'TA

BUGÜN NELER OLDU

DenızlıBüyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği yeni otobüs hat numaraları ve güzergahları konusunda vatandaşlara bilgi vermek için şehrin yoğun olan duraklarına bilgilendirme noktaları kurdu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, hat düzenlemeleri ve yeni otobüs numaralarının https:// ulasim.denizli.bel.tr adresindeki ulaşım portalından da inceleyebileceklerini bildirildi.Balıkesır'ınErdek ilçesindeki Kyzikos Antik Kenti'nde 15 yıldır devam eden kazıları bu yıl yapılan dönem kazıları sona erdi. Kyzikos ören yerinde bu dönem yapılan kazılarda Korinth tipi, dünyanın en büyük sütun başlığı gün ışığına çıkarılmıştı. Bir benzeri sadece Lübnan'ın Baalbek kentinde bulunan Kyzikos'taki Hadrianus Tapınağı'na ait bu sütun başlığının 12-15 ton ağırlığında olduğu tahmin ediliyor.Balıkesır'deenerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji bünyesinde elektrik dağıtım hizmeti veren UEDAŞ, sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleriyle de farkındalık yaşatmaya devam ediyor. Şirketin hizmet bölgesindeki trafoları boyayarak toplumsal farkındalığa açtığı "Trafolar Konuşuyor" projesi, vatandaşı bilinçlendiriyor. 39 trafoya trafik kuralları, kan bağışı ve kadına şiddet konusunda grafiti yapıldı.