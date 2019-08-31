Karşıyaka umutlu

Karşıyaka?
Taraftar Derneği ve Çarşı Gurubu geçtiğimiz gün AK Parti İzmir Milletvekili eski futbolcu Alpay Özalan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılar yaptığı açıklamada, "Konu en başta Karşıyaka Stadı olmakla beraber Karşıyaka Spor Kulübü'nün sahipsiz kalması üzerineydi.
Önümüzdeki günlerde kulüp Başkanımız Turgay Büyükkarcı ile Ankara da spor bakanımızı ziyarette bulunacaklar "STAT" konusunda çok destekleyici ve kararlı bir duruşla karşılaştık. Biz bu ziyaretlerimizden umutla ayrıldık. Allah hakkımızda hayırlısını versin"
ifadeleri kullanıldı.
SEZON AÇILIŞI İSTANBUL'DA OLACAK
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka sezonu İstanbul deplasmanında açıyor. Bugün saat 17.00'de Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek yeşil-kırmızılı ekipte Doğukan İnci sakatlığı nedeniyle ilk 11'deki yerini alamayacak.