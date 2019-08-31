Karşıyaka umutlu

BUGÜN NELER OLDU

Karşıyaka?Taraftar Derneği ve Çarşı Gurubu geçtiğimiz gün AK Parti İzmir Milletvekili eski futbolcu Alpay Özalan ve AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi ziyaret etti. Yeşil-kırmızılılar yaptığı açıklamada,Önümüzdeki günlerde kulüp Başkanımız Turgay Büyükkarcı ile Ankara da spor bakanımızı ziyarette bulunacaklar "STAT" konusunda çok destekleyici ve kararlı bir duruşla karşılaştık.ifadeleri kullanıldı.TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka sezonu İstanbul deplasmanında açıyor. Bugün saat 17.00'de Tepecik Şenol Güneş Stadı'nda Büyükçekmece Tepecikspor ile karşı karşıya gelecek yeşil-kırmızılı ekipte