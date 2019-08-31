Leo bebek 20 gün sonra evine geldi

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen ve ambulans uçakla İstanbul'daki Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Leo bebek, evine geldi. Özel bir hastanede Onur ve Cemran Dalgıç çiftinin bebeği olarak dünyaya gelen ve kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat edilmesi gerektiği tespit edilen Leo Dalgıç, 10 Ağustos'ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla bakanlığın ambulans uçağıyla İstanbul'a götürüldü. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Leo bebek, 5 gün sonra "Jaten ameliyatı" yapıldı. Leo bebek, İstanbul'daki tedavisinin ardından taburcu edildi. Leo bebek ailesi tarafından kara yoluyla İzmir'nin Bornova ilçesindeki evlerine getirildi.Leo'nun ilk defa evlerine geldiğini belirtern baba Onur Dalgıç, "Oğlumuz yatağına kavuştu, yuvamız onunla tamamlandı. Aslında Leo bugün tamamen doğdu. O kadar uykusuz ve yorgun süreçler geçirdik ki oğlumuzu kucağımıza alıp, hastaneden çıktığımızda nefes aldığımızı hissettik. Bundan sonraki 2 ay çok önemli, hastalardan ve stresten uzak bir bir hayat yaşamak istiyoruz" dedi. Dalgıç, "Bizim İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçmemizi sağlayan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye, müdürlük çalışanlarına, Sağlık Bakanlığı'nın tüm imkanlarını bizim için seferber eden Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederiz" dedi. Anne Cemran Dalgıç, "Sosyal medya kullanıcıları ve Haluk Levent'e bize çok destek verdi. Herkese teşekkür ederim" dedi.