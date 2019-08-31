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inşaatında feci şekilde öldü

Narlıdare’de inşaatında çalışan ’in kolu raylara sıkıştı. Durumu fark etmeyen vinç operatörü, Ölmez’in kolunun üzerinden geçti. Ölmez feci şekilde can verdi

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Metro inşaatında feci şekilde öldü
İzmır Büyükşehir Belediyesi Banliyö ve Raylı Sistem Yatırımları Dairesi Başkanlığı tarafından Fahrettin Altay - Narlıdere Kaymakamlık metro hattı için yapılan inşaatta geçtiğimiz gece kaza meydana geldi. Yardımcı eleman olduğu öğrenilen 64 yaşındaki Şaban Ölmez inşaatta çalışırken kolunu henüz bilinmeyen bir sebeple raylara sıkıştırdı. Panikle bağırarak yardım isteyen Ölmez, tüm çabasına rağmen kolunu sıkışan yerden kurtaramadı. Bu sırada, raylarda çalışma yapan vincin operatörü, Ölmez'i fark etmeyerek kolunun üzerinden geçti. Ölmez'in kolu koptu. İş arkadaşları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

YASA BOĞULDULAR
İş kazası sonucu ağır yaralanan Ölmez, kopan parçayla birlikte ambulansa alınarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne sevk edildi. Talihsiz işçi doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Öte yandan, Ölmez'in hayatını kaybettiğini duyan iş arkadaşları, hastane bahçesinde büyük üzüntü yaşadı. Ölmez'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Metro inşaatında feci şekilde öldü
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