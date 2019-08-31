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Öğrenciler topladı

Giriş Tarihi: 31.8.2019
Öğrenciler pet şişe topladı
Balıkesır'de Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğrencileri geçtiğimiz Eylül ayında başlattıkları "Pet Şişe Çöp Değildir" projesine yaz aylarında da ara vermediler. Yaklaşık bir yıllık süreçte büyüklerine örnek olan ve pet su şişelerini geri dönüşüme kazandırarak elyaf malzemeler haline getirilmesini sağlayan öğrenciler, bir kamyonet ve bir tır dolusu boş pet şişe toplamayı başardı. Topladıkları boş pet şişeleri Edremit'teki bir geri dönüşüm firmasına ulaştıran öğrenciler, okulun 6 aylık temizlik malzemesini aldı.
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Öğrenciler pet şişe topladı
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