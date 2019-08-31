Öğrenciler pet şişe topladı

BUGÜN NELER OLDU

Balıkesır'deAyvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun öğrencileri geçtiğimiz Eylül ayında başlattıkları "Pet Şişe Çöp Değildir" projesine yaz aylarında da ara vermediler. Yaklaşık bir yıllık süreçte büyüklerine örnek olan ve pet su şişelerini geri dönüşüme kazandırarak elyaf malzemeler haline getirilmesini sağlayan öğrenciler, bir kamyonet ve bir tır dolusu boş pet şişe toplamayı başardı. Topladıkları boş pet şişeleri Edremit'teki bir geri dönüşüm firmasına ulaştıran öğrenciler, okulun 6 aylık temizlik malzemesini aldı.