Tarlada 40 derece sıcakla mücadele

BUGÜN NELER OLDU

Manısa'nınönemli geçim kaynaklarından biri olan üzüm hasadı devam ediyor. Dünyanın dört bir tarafına ihraç edilen üzüm, bu yıl yüksek verimiyle üreticinin yüzünü güldürdü. Şehzadeler ilçesinde bulunan kırsal Hacıhaliller Mahallesi'nde sezon boyunca üzüm bağlarında çalışan mevsimlik tarım işçileri de aşırı sıcaklar nedeniyle saat 08.00'da tarlada mesaiye başlıyor. Günlük 70 lira yevmiye alan, yaşları 18 ile 50 arasında değişen işçiler Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi illerden gelerek aile ekonomilerine katkı sağlıyor. İşçiler, zaman zaman yüksek nemle 45 dereceyi bulan sıcakta, güneşten puşi, şapka ve uzun kollu gömleklerle korunuyor.Şanlıurfa'dan gelen Ramazan Ardıç (18), "Güneşin altında işimiz çok zor. Ama ekmek paramızı çıkarmak için çalışmak zorundayız" dedi.