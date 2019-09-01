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970 metrelik Türk bayrağı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
970 metrelik Türk bayrağı
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenlendi. Koza Pazarı meydanında başlayan yürüyüşte 970 metrelik Türk bayrağı açıldı. Polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'na katılımcıları üst araması yaparak aldı. Etkinlikte, sanatçı Fettah Can'ın verdiği konser verdi. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, sanatçı Fettah Can'a çiçek vermeyerek Can adına Ege Orman Vakfı'na 10 adet ağaç dikimi yaptırılan belge ile mesir macunu hediye etti.
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970 metrelik Türk bayrağı
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