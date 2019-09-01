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Arkas Ege açıkdeniz yat yarışı’nda son gün

’nı Anything-Dere Construction kazandığı Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı, bugün Yarışı ile sona eriyor

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Arkas Ege açıkdeniz yat yarışı’nda son gün
Çeşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenen Arkas Ege Açıkdeniz Yat Yarışı'nın ikinci gününde düzenlenen Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası'nı, Anything-Dere Construction kazandı. Bu yıl 56 teknenin IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde mücadele ettiği organizasyonun ikinci gününde Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası'nda birinciliği, IRC 0 kategorisinin birincisi Anything- Dere Construction elde etti. Bu kategoride Boreas ikinci ve Arkas-M.A.T. ise üçüncülüğü kazandı. Organizasyon bugün Turkish Airlines Yarışı ile tamamlanacak.
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Arkas Ege açıkdeniz yat yarışı’nda son gün
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