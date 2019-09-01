Arkas Ege açıkdeniz yat yarışı’nda son gün

BUGÜN NELER OLDU

eşme Belediyesi, Türkiye Yelken Federasyonu, Arkas, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü ve Çeşme Marina iş birliği ile Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda düzenlenenBu kategoride Boreas ikinci ve Arkas-M.A.T. ise üçüncülüğü kazandı. Organizasyon bugün Turkish Airlines Yarışı ile tamamlanacak.