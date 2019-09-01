Astsubaylar mezun oldu

BUGÜN NELER OLDU

, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesindeki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığından "astsubay çavuş" rütbesiyle mezun olan 528 öğrenciye diplomaları törenle verildi. Okulun Gaziemir ilçesindeki yerleşkesinde düzenlenen törene, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve mezun astsubayların aileleri katıldı. Milli Savunma Üniversitesi Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Okul Komutanı Tuğgeneral Ender Kartal, törende yaptığı konuşmada, 4'ü Afganistan vatandaşı olmak üzere 528 öğrencinin mezun olduğunu söyledi. Mezunlara diplomalarının verilmesinin ardından sancak devir teslimi yapıldı. Tören, mezun öğrencilerin tören yürüyüşüyle sona erdi. Milli Savunma Üniversitesi'ne (MSÜ) bağlı Balıkesir'deki Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'nda ise 22'si yabancı 837 askeri öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı. Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere protokol tarafından diplomaları verildi. Okul sancağının devir teslimi sonrası mezun olan öğrenciler, hep bir ağızdan okul marşını söyledi.