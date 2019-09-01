Büyükşehir Meclisi ormanda toplandı

İZMIR Büyükşehir Belediyesi, geniş bir ormanlık alanın yok olması ile sonuçlanan orman yangınlarının ardından Menderes'teki Devedüzü mevkiisinde meclisi tek gündem ile topladı. Olağanüstü meclis toplantısı için zarar gören ormanlık alana meclis üyelerinin oturabilmeleri için masalar ve sandalyeler konuldu. Toplantının açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, daha sonra sözü AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'a bıraktı. 18 Ağustos'ta herkesi fazlasıyla üzen bir orman yangınlarının olduğunu belirten Hızal, "Bize düşen görev, yaşanan felaketin sonuçlarını en kısa sürede nasıl giderebiliriz? Çiftçimizin ekili alanları zarar gördü. Sanıyorum 270 civarında kişi için Tarım Bakanlığımız'ın çalışma başlattığını biliyoruz. Zararların giderileceğini biliyorum" dedi.

HER BEBEĞE FİDAN

MHP Grup Başkan Vekili Selahattin Şahin ise eylül ayı meclisi için aldıkları huzur haklarının tamamını yanan alanların yeniden yeşillendirilmesi için oluşturulacak fona bağışlayacaklarını açıkladı. Toplantının sonunda vatandaşlardan gelen öneriler okundu. 3 bin 800 hektarlık alanda ormanın yeniden oluşturulması için gerekli izinlerin İzmir Valiliği ve diğer kurumlardan alınmasına ve doğan her İzmirli bebek için bir fidan dikilmesine yönelik alınan kararlar kabul edildi.