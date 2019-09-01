Ege’de 30 Ağustos coşkuyla kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda her yıl olduğu gibi yine coşkuyla kutlandı. Ege Bölgesi'ndeki kutlamalarda coşku tavan yaptı. Büyük zaferin 97. yıl dönümü için İzmir, Manisa, Denizli ve Balıkesir'de düzenlenen kutlama etkinlikleri gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Gündüz alanlarda yapılan gösteri ve askeri geçişlerin ardından akşam saatlerinde ise kutlamalar resepsiyon, fener alayı ve konserler ile devam etti. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve eşi Didem Ayyıldız'ın ev sahiplinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Balçova Termal Tesisleri Kardelen Salonu'nda düzenlenen resepsiyona, Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, eşi Özenç Özkök, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri, rektörler, STK temsilcileri, gaziler ve daire amirleri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlanan resepsiyonda, Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı.



ÇEŞME'Yİ TELEFONLARIN IŞIKLARI AYDINLATTI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümü nedeniyle Çeşme çarşısında fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe, siyasi parti, STK temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Marşlar eşliğinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını coşkuyla sallarken, cep telefonu ışıklarını da yaktı. Çarşı esnafı ve çarşıda bulunan çok sayıda vatandaş ise fener alayı kortejini cep telefonları ile kaydetti. Çeşme'de gerçekleştirilen Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları'nda 30 Ağustos Çeşme Belediye Başkanlığı Zafer Kupası'nda ödül kazananlara ödüllerini Bernard Arkas ile birlikte verdi. Ödül töreninin ardından Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars Konseri gerçekleştirildi. Karşıyaka'da ise MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezinde Karşıyaka Oda Orkestrası'nın (KODA) konseri İzmirlileri coşturdu.