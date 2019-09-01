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’ etkileşimi

Giriş Tarihi: 1.9.2019
‘Eren Bülbül’ etkileşimi
AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları şehit Eren Bülbül anısına köy okullarına kütüphane yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı. AK Parti Bornova İlçe Gençlik Kolları, AK Partili Alpay Özalan'ı etiketleyince kütüphaneler için sosyal medya zinciri başlamış oldu. Özalan'ın bağışı kampanyasına katılması için sosyal medya paylaşımında etiketlediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da destekte bulundu ve pası Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a attı. Kampanya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da destekleriyle yayıldı.
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‘Eren Bülbül’ etkileşimi
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