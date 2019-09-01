İEF’de Çin heyecanı

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Enternasyonal Fuarı (İEF), Ticaret Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 6-15Eylül'de 88. kez kapılarını ziyaretçilerine açacak. İEF,Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Partner ülke" olarak ağırlayacak. Dünyanın en güçlü ekonomilerinden olan Çin, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı "İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkeler arasında yer alıyor. Çin'in de partner ülke olarak katılacağı fuar, iki ülkenin iktisadi açıdan güçlü yönlerini sergilemesine, kültürel özelliklerini tanıtmasına fırsat sağlayacak. Türkiye-Çin ekonomik ve ticari ilişkilerini daha ileri boyuta taşınacak. Uluslararası bir ticaret platformu olarak şirketler arasında görüşmelerin yapılacağı "İzmir İş Günleri" gerçekleştirilecek.