İzmirli Judocular kürsüye doyamadı

BUGÜN NELER OLDU

zmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları 9. kez düzenlenen'nda büyük bir başarıya imza attı. 9 ülkeden ve Türkiye'nin 30 ilinden 930 sporcunun katıldığı turnuvada İzmir Büyükşehir Belediyespor, büyükler kategorisinde hem erkek hem de kadınlarda takım şampiyonluğunu elde etti. MADALYA YAĞMURU YAŞANDIYarışmaya İzmir Büyükşehir Belediyespor adına katılan sporculardan 44 kiloda Dilan Doğan, 48 kiloda Çiçek Akyüz, 52 kiloda Habibe Vardar, 63 kiloda Yağmur Doğan, 60 kiloda Salih Güneş, 66 kiloda Burak Mecit ve 81 kiloda Mehmet Emin Aslan altın madalya kazandı. 52 kiloda Çiçek Tatar, 57 kiloda Zeynep Ekin, 78 kiloda Ebru Uzunkaya, 73 kiloda Abdülmecit Tunç, 81 kiloda İbrahim Şimşek ve 60 kiloda Süleyman Alasya ikincilik kürsüsüne çıkarken, 81 kiloda Mustafa Menevşe ise bronz madalyanın sahibi oldu.