Melek Mosso rüzgarı esti

BUGÜN NELER OLDU

Merkezefendi Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yılı nedeniyle düzenlenen fener alayında Merkezefendi Kültür Merkezi (MKM) önünde toplanan yaklaşık 5 bin kişi, ellerindeki fener ve Türk bayraklarıyla Şehit Öğretmen Yusuf Batur Caddesi'ne kadar İzmir Marşı eşliğinde yürüdü. Yürüyüş esnasında Atatürk posterlerinin yani sıra 200 metrelik Türk bayrağı da açıldı. Yürüyüşün ardından Melek Mosso konser verdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Melek Mosso'nun sahne performansı, izleyenlerden yoğun alkış aldı.