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Menemenspor’dan Webo hamlesi

1. Lig’de ilk 2 haftada 1 galibiyet ve yenilgi alan Ekol Göz Menemenspor, transferde bombayı Webo ile patlattı

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Menemenspor’dan Webo hamlesi
Sarı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile anlaştı. Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturan 37 yaşındaki Kamerunlu İzmir'e davet edildi. Kariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi. Başakşehir'de 56 resmi maça çıkıp 24 gol kaydeden Webo, 2012-2013 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Webo şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. F.Bahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir'de de oynadı.
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Menemenspor’dan Webo hamlesi
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