Menemenspor’dan Webo hamlesi

BUGÜN NELER OLDU

arı-lacivertliler transferin bitimine 3 gün kala deneyimli golcü Pierre Webo ile anlaştı. Son olarak Uruguay'da Nacional de Football ekibinde top koşturanKariyerinde 1 sene daha futbol oynamak isteyen Webo'nun pazartesi gününe kadar Menemenspor'la resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. Türkiye'ye ilk olarak 2011-2012 sezonunda Başakşehir'e gelen Webo, 1.5 yıl bu kulüpte forma giydi.Sarı-lacivertlilerde 2.5 sezon görev yapan Webo şampiyonluk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinci yaşadı. F.Bahçe'nin ardından Osmanlıspor'a giden Webo, Gazişehir'de de oynadı.