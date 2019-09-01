Tek umudu Hindistan

Manisalı Kandemir ailesinin oğlu Mehmet'e 4 yaşındayken, halk arasında kas erimesi hastalığı olan Duchenne Muskuler (DMD) teşhisi konuldu. Kandemir 15 yaşından itibaren de tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Şu an 19 yaşında olan Kandemir, çok sayıda doktora gitmesine rağmen çare bulamadı. Son olarak Hindistan'da özel bir sağlık kuruluşu ile iletişime geçen aile, 3 seanslık kök hücre tedavisi ile hastalığın ilerleyişinin durdurulabileceğini öğrendi. Toplam 30 bin dolar maliyeti olan tedavi için maddi durumları el vermeyen Kandemir çifti, çocuklarının her gün gözlerinin önünde çaresizce eridiğini belirterek, hayırseverlerden yardım istedi.

HİNTÇE ÖĞRENİYOR

Mehmet'in iyileşme hayaliyle yaşadığını belirten baba Hüseyin Kandemir, "Moralini yüksek tutarak yaşatmaya çalışıyoruz. Hindistan'a tedaviye giden aileler çok faydalarını gördü. Biz de çocuğumuzu oraya götürmek istiyoruz ama maddi imkanımız yetmiyor. Doktorlar, oğlum için, '28 yaşına kadar ancak yaşar. Daha fazla dayanamaz' diyor. Her gece yatağımda oğlum için gözyaşı döküyorum. Çocuğumu ölüme terk edemem. Onun tek isteği tedavi olabilmek" diye konuştu. Haftanın üç günü Manisa Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören Mehmet Kandemir ise, "15 yaşıma kadar zorla olsa da kendi başıma yürüdüm. Ama artık fazla hareket edemiyorum. İstediğim şeyleri yapamıyorum. Hastalığımın tedavisi Hindistan'da yapılabiliyor. O tedaviyi olmam lazım. Ancak ailemin maddi durumu yok. Hayırseverlerden yardım bekliyorum. Hedefim Hindistan'da eğitim alıp, bu hastalığın tedavisini Türkiye'de yapmak. Ayrıca bir gün tedavim için Hindistan'a gidebilirsem, doktorlarımla konuşabileyim diye şimdiden internetten Hintçe kelimeler de öğrenmeye başladım" diye konuştu.