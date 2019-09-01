Urla’dakı bağ bozumu şenlığı’nde üzüm ezdıler

BUGÜN NELER OLDU

Geleneksel Urla Bağ Bozumu Şenliği, çeşitli kooperatif ve derneklerin yanı sıra, çiftçilerin de üzümlerle süsledikleri traktörleriyle geçiş yaptığı kortej ile başladı. Urla Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen festivale çok sayıda ziyaretçi katıldı. Ziyaretçiler şenlikte, bir yıl boyunca çiftçilerin büyük bir emekle yetiştirdiği, bağlardan yeni koparılmış üzümler ile buluştu. Şenliğe gelenler, züm ezmek için kurulan standa ise yoğun ilgi gösterdi. Lastik çizmeleri giyenler, stantta üzümleri çiğneyip ezerek, kendi taze üzüm sularını elde etti. Şenlik alanında at sırtında gezen çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan şenlikte, daha önceden düzenlenen Urla mahsulleri yarışmasının ödül töreni de gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde dereceye giren meyve ve sebze üreticilerine sahnede plaketleri verildi.