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Yanan ormanlar ıçın kampanya

Giriş Tarihi: 1.9.2019
Yanan ormanlar ıçın kampanya
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Halk Buluşması'nı, 'Gel, gör, koru' sloganıyla 18 Ağustos'ta çıkan yangında birçok ağacın küle döndüğü Efemçukuru Mahallesi'nde gerçekleştirdi. İzmir Büşükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Tarım ve Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışacağız. Ağacın, ormanın, fidanın siyaseti olmaz. Bunlar hepimizin ortak değeridir. Hepimiz ormanımız, ağacımız, fidanımız için kimliğine siyasetine etnik köküne bakmadan el ele verebilir ve bu topraklara sahip çıkabiliriz. 9 Eylül'de Fuar'da büyük bir destek konseri düzenleyeceğiz. Bu konserler, 10 lira verilerek izlenecek ve sanatçılar para almayacak. O paraların tamamı bağış kampanyamızın ilk adımı olacak. Kim ne kadar ağaç dikmek istiyorsa bağışını yer göstererek yapıyor olacak. 9 Eylül'e kadar bunları olgunlaştırıp İzmirlilerin takdirine sunacağız. Herkes bağış bedelini, bağışının nereye gittiğini biliyor olacak" dedi. Menderes'teki ormanlık alana giden ünlü piyanist Gülsin Onay piyano resitali gerçekleştirdi. İzmirlilere müzik ziyafeti sunan Onay'ın performansı büyük alkış aldı.
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Yanan ormanlar ıçın kampanya
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