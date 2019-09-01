Yangından etkilenen köyleri ziyaret ettiler

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, bir süre önce 30 ilçede eş zamanlı başlattığı tam kadro vefa ziyaretlerine Menderes ilçesinde devam etti. Sürekli, Menderes'teki esnaf ziyaretinin ardından, orman yangınından etkilenen köylü ve üreticileri ziyaret etti, il yöneticileride 350 üyenin kapısını çaldı. İl Başkanlığından kaldırılan otobüslerle yola çıkan Başkan Kerem Ali Sürekli ve il yöneticileri Menderes'e doğru büyük bir coşkuyla hareket etti. Menderes'teki esnaf ziyaretinin ardından afetten zarar gören köylü ve üreticilerle de bir araya gelerek programına devam eden Başkan Sürekli'ye il ana kademe yürütme ve yönetim kurulu üyeleri, il gençlik ve kadın kolları yönetiminin yanı sıra Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı da eşlik etti. Menderes esnafını dinleyen partililer, eş zamanlı olarak da Menderesli AK Parti üyelerini ziyaret etti. Başkan Sürekli, ziyaretlerin ardından Çatalca, Efemçukuru, Yeniköy ve Kuyucak mahallelerinde incelemelerde bulundu.

'YALNIZ DEĞİLLER'

Orman yangınından etkilenerek, büyük felakete doğrudan maruz kalan ve zarar gören köyleri, mahalleleri ve vatandaşları ziyaret eden Sürekli, "İlk kez bu kadar büyük bir afetle karşılaşmış olan halkımız, devletimizi başından itibaren yanlarında görmenin güveni içindeler. Bu korkunç felaketle yok olan mahsullerinin tüm zararını devletimiz karşılayacak. Efemçukuru'nda telef olan bağın fidanını da dalındaki üzümü de diğer tarım alanlarda kül olan zeytin ağacını da daldaki zeytinin de bedelini karşılayacağız. Vatandaşlarımızla kenetlendik. Onlar asla yalnız değiller. Hükümetimiz bu afetin insanımızda ve doğamızda açtığı yaraları sarmak için tüm gücünü seferber etmeye devam edecek. Hiç bir orman yangını sonra imara açma durumu olmamıştır ve olmayacaktır" dedi.